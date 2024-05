Laia enfureció por volver a competir con Alessia

Laia (Alex Béjar) enfureció cuando se enteró que tendrá que volver a enfrentarse a Alessia (Karime Scander) en un duelo de cocina para que solo una de ellas sea la chef principal del restaurante Francesca's. "Francesca, tenemos un contrato y no me puedes hacer eso. Es que no lo entiendo. Estoy haciendo bien las cosas y está lleno el restaurante", expresó la hija de Xavi antes de aceptar el reto.