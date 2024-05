Laia amenazó a Alessia ¿y la separará de Jimmy?

Laia (Alex Béjar) no dejará ser feliz a Alessia (Karime Scander) y le declaró la guerra por sacarla de la casa Maldini. ¿Será que la separará de Jimmy (Jorge Guerra)? "No te imaginas lo que te espera. Debes pensar que me ganaste, pero yo sigo en el Francesca's y por nada del mundo permitiré que me lo quites. Te daré en donde más te duele, peruanita y ya sé qué es", expresó.