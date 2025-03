Koky reveló la "locura" que hizo Leonardo en la cárcel

Diego se descontroló al ver a Leonardo en el hospital y le lanzó un fuerte puñete al culparlo por la delicada salud de Francesca (Yvonne Frayssinet), quien tuvo que ser llevada de emergencia tras sufrir un desmayo en la mansión. "No te hagas el buen samaritano. Tú lo que quieres es plata, sé perfectamente el tipo de persona que eres. A mí no (me hiciste nada), pero a Francesca le destruiste la vida. Por tu culpa murió Isabella", exclamó el chef.