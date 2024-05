Koky quedó aterrado al conocer a Leydi: "Tu cara se me hace conocida"

Koky (Paul Vega) se llevó el susto de vida cuando llegó a la casa de los Gonzáles y se encontró a una policía en medio de su sala. Él intentó confesar lo malo que había realizado, pero Charo le explicó que ella es Leydi, la nueva enamorada de Joel (Erick Elera). "No sé por qué tu cara se me hace conocida", explicó la pareja de Joel, quien no paraba de mirar a Reyes.