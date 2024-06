Koky hizo promesa a Joel: “No voy a hacer nada que me aleje más de Charo”

Koky (Paul Vega) ya no sabe que más hacer para ganarse nuevamente la confianza y el amor de Charo (Mónica Sánchez), y ahora que trabaja con Joel (Erick Elera) está intentando mandar indirectas. Por eso que fue firme al mencionarle al mecánico que ya no estará en el mundo de las apuestas ni de las estafas pues no quiere que Charo se decepcione de él.