Koky celebró tras estafar a Joel: “Todo salió según el plan”

Joel (Erick Elera) y Gaspar (Alejandro Villagomez) no dudaron en confiar en las peligrosas apuestas de Koky (Paul Vega), sin imaginar que terminarían perdiendo lo más preciado que tienen. Pero lo que no se esperaban es que todo sería el plan perfecto del ex de Charo (Mónica Sánchez) para estafarlos quedándose con el dinero y el auto amarillo.