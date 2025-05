¿Kimberly amenazó a Jimmy para que termine con Alessia?

Kimberlyregresó a Las N uevas Lomas y no pasó desapercibida. En un divertido episodio de Al Fondo Hay Sitio, visitó el restaurante de Alessia (Karime Scander) en compañía de Jimmy y, fiel a su estilo, no dudó en lanzarle comentarios coquetos. Todo esto ocurrió ante la mirada de Alessia, quien no pudo ocultar su incomodidad, generando un momento de tensión.