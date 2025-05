July sale corriendo de Cristóbal ante intento romántico

Este silencioso y a la vez gracioso gesto de irse corriendo no fue solo una reacción de miedo, sino una señal clara de que las heridas del pasado podrían seguir abiertas. A pesar del arrepentimiento de Cristóbal, para July aún parecía no ser suficiente. La escena dejó ver que, a veces, el amor no basta si el daño ha sido profundo.