July reclamó a Cristóbal: “Nunca estuviste enamorado de mí”

En ese momento, Cris le increpó sobre si ha estado espiándolo pues eran las mismas palabras de le dijo a Anastasia (Axah María Herrera): “¿Me has estado espiando? (No, pero ves, me estás confirmando lo que piensas de mí) ¿Me vas a decir que no eres así? (Lo único que no entiendo es cómo teniendo tantos defectos te pudiste enamorar de mí, aunque yo tengo mi teoría) Ah, sí. A ver, ilústrame”.