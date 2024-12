"Me vi en un futuro con él, sufriendo por todas las cosas que pasé este año con sus indecisiones, su inseguridad, su inconsistencia, su falta de capacidad para darme mi lugar y tranquilidad. Y me dije 'yo no quiero estar con un hombre así'. ¿Sabes qué? Me sentí liberada. Me quité un gran peso de encima", agregó July.