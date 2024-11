July lloró de dolor tras ver a Cristóbal y Anastasia juntos.

July (Guadalupe Farfán) quedó devastada al ver que Cristóbal (Franco Pennano) está muy interesado con Anastasia (Axah María Herrera) y corrió a su casa para romper en llanto dentro de su cuarto. Los Gonzáles la dejaron tranquila, pero no pudieron evitar sentirse mal al verla mal. La enfermera no pudo dormir toda la noche pues no paraba de llorar por su ex.