July humilló a Cristóbal al tildarlo de "pituquito" y él explotó.

July (Guadalupe Farfán) no soportó cuando Alessia los tildó como "salvajes y acomplejados" a toda la familia Gonzales y le pidió a Jimmy que no se deje sorprender por los Montalbán. "Primo, déjalos, no hay que perder el tiempo con este par de pituquitos que han tenido todo fácil", dijo Julia sobre Ale y Cristóbal (Franco Pennano), quien le aseguró que deje de decir tonterías.