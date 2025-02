July fue despedida por fuerte acusación de Diego

"La dirección ha decidido suspenderte por tiempo indefinido y sin goce de haber. Tu falta es muy grave, July. Agradece que no nos ha renunciado legalmente, si no estarías en serios problemas y el policlínico también. Esto va a constar en tu ficha laboral. Lo siento, no depende de mí. Ahora recoge tus cosas y vete, antes de que el inspector pase y te vea en un lugar que ya no te corresponde", agregó, ocasionando el llanto de la sobrina de Charo.