July dio su bendición a relación de Lucero ¿con Cristóbal?

La joven enfermera no dejó de alegrarse y le recalcó que está feliz por no terminar con su amistad. "Me quitas un peso de encima, de verdad no sabía cómo lo ibas a tomar, pero yo no quiero que haya problemas entre nosotras", dijo Lucero, sin imaginar que July estaba confundida, pues la prima de Jimmy pensó que hablaba de Japy (Franco Iza) y no de Cristóbal (Franco Pennano).