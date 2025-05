¿July volverá con Cristóbal Montalbán?

¿July enamorada de Cristóbal o solo una amistad?

Para que la joven pueda definir sus sentimientos, Teresita optó por decirle las cosas directamente, evitando el qué dirán y haciéndole las preguntas necesarias para ello.

“¿Todavía sigues enamorada de Vampirín?”, consultó Teresa, “No, Tere, yo te juro que no”, sostuvo July, sin pensar lo que su tía le diría.

“Negarlo no es la solución. Yo te voy a dar un consejo. La vida es muy corta para no hacer lo que uno desea, para no seguir su corazón o lo que te dictan tus entrañas. ¿Qué te importa un pepino en lo que piense el resto? Te dejo para que reflexiones”, aconsejó Teresita. A lo que July tomará una firme decisión.