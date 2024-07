July cayó devastada por romance de Cristóbal y Laia

July (Guadalupe Farfán) se llevó una puñalada al corazón al ver a Laia (Alex Béjar) y Cristóbal (Franco Pennano) juntos de la mano. La prima de Jimmy no pudo ocultar su incomodidar frente a Yacson (Christian Calderón). "(¿Ese era tu ex?) Sí y ella su exenamorada con la que me juraba que nunca iba a regresar", comentó Julia. "No es un hombre de palabra", acotó el fisioterapeuta.