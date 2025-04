July buscará a Cristóbal ¿para reconciliarse? (AVANCE)

Todo parece indicar que el consejo de Teresa (Magdyel Ugaz) cambiará la decisión de July (Guadalupe Farfán) de no perdonar a Cristóbal (Franco Pennano). Y es que la joven enfermera sorprenderá al fotógrafo al buscarlo en la mansión Maldini luego de las palabras de su tía. "La vida es muy corta para no hacer lo que uno desea, para no seguir su corazón, lo que te dictan tus entrañas, que te importa un pepino lo que diga el resto", expresará la hija de don Gil.