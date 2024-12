Jorge Guerra sobre Jimmy y Alessia: "Déjenlos ser felices en China".

Lola no logró cumplir su promesa y el día de la graduación de Jimmy aprovechó para arruinarle el día junto a su padre de la peor manera el día especial frente a los Gonzáles. Lola lanzó todo un balde de pintura amarillo a Jimmy dejándolo en ridículo: “La venganza es un plato frío, ese come, González. Si no me vengué en su momento, fue porque estaba esperando pacientemente que llegue a tu graduación", dijo.