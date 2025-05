Joel y Tito estallaron contra Leonardo por despreciar su guion

"No te da derecho de venir a maltratar de maltratar lo que uno escribe con tanto esfuerzo", gritó el hijo de Charo. "Me has dado dos hojas mamarrachentas. Es una porquería. Me tienes que poner en contexto", respondió el 'Cosito' y Tito se le acercó para "golpearlo", pero Olinda los interrumpió y confesó que la obra se trata de un plan para liberar a Gaspar (Alejandro Villagomez) de la cárcel en 'El Salvador'.