Joel y Gaspar estrenaron "Pobre niña rica", canción para Cayetana

"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la "Chamaquita".