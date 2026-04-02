Joel y Gaspar estrenaron "Pobre niña rica", canción para Cayetana

Joel y Gaspar 'Tu Grupo Sanguíneo' lanzaron su nuevo éxito musical del año 'Pobre niña rica', dedicada a Cayetana.
Joel (Erick Elera) junto a Gaspar (Alejandro Villagomez) decidieron sorprender a Cayetana (Alessandra Denegri) con el último éxito musical que ella mismo pidió que creen y así nación el hit del 2026: "Pobre niña rica".
El popular 'Grupo Sanguíneo' llegaron hasta la mansión de la popular 'chamaquita' para mostrarle en lo que habían estado trabajando y la adinerada jovencita los escuchó muy atentamente, quedando encantada con la interpretación de su expareja.
Tiene una jatazo, pero reclama un abrazo
tiene mucha plata ¿pero con quién se la gasta?
Tranquila Cayetana que tu tiempo ha llegado
querías un abrazo y Joel te lo ha dado
Brazo pa aquí, brazo pa allá y pa pa pam
Brazo pa aquí, brazo pa allá y pa pa pam
Brazo pa aquí, brazo pa allá y pa pa pam
Ella es mi chamaquita, y está solita
Ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita
no está loquita.
Ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita
dale su abrazo ahorita
Ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita, ella es mi chamaquita
asegura, asegura el abrazo sensual
¿dónde está el abrazo? ¿dónde está el abrazo?
¿dónde está el abrazo? aquí está
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Joel y Claudio (Luis Salas) tuvieron una muy seria conversación después del impactante reencuentro con Cayetana Bogani en su mansión, pero el hijo de Charito (Mónica Sánchez) fue bastante firme con el mayordomo al confirmarle que esa visita no se volverá a repetir pues le podría traer muchísimos problemas con Macarena.
Incluso Joel se atrevió a confirmar que 'la chamaquita' no ha podido olvidarlo, cosa que le preocupa más: "Está claro, la chamaquita no me ha superado (Solo hablas sandeces)", y decidió darle una fuerte advertencia al mayordomo.