Joel tendrá inesperado encuentro con Leydi (AVANCE)

Leydi se hartó del miedo de Joel de besarla mientras está con su uniforme policial y terminó con él para. "Te he dado miles, ¿quieres una más? Está bien, bésame", respondió para retar al cantante, pero él no puedo hacerlo. "Esta soy yo, Joel y este es mi trabajo. Cuando nos casemos qué, no voy a poder usar mi uniforme. Hablemos el día que puedas besarme sin que te afecte que soy policía", dijo y se fue de Las Nuevas Lomas.