¿Joel reveló que viajó a España para reencontrarse con Fernanda?

"La vez pasada se fue a China acompañar a su hermano para que vea a una flaca... ¿Y por qué no has hecho todo eso por Fernanda?, yo no te conocía en esos tiempos, pero tú vivías en la casa de doña Francesca. Si la tenías ahí, ¿por qué no te fuiste a España a ver a la enana cabezona?", consultó Gaspar. "¿Quién te dijo que no lo he hecho? Es una historia que mi familia no está autorizada a recordar", respondió Joel.