Joel quiso cometer un delito y todo le salió mal

Lo que no imaginó es que el hombre al que quiso arrebatarle el teléfono estaba a punto de llamar a su expareja y al ser interrumpido, le agradeció. "Gracias, gracias, gracias. Estaba a punto de cometer a mi ex y eso que me sacó la vuelta como 20 veces. Me salvaste, si quieres llévatelo, este celular me lo regaló la bruja esa", dijo el sujeto y a lo que el ex de Fernanda se quedó decepcionado.