Joel armó insólito plan para terminar en la cárcel con Jimmy

Joel (Erick Elera) no se rindió y como último recurso para que lo manden a la cárcel hizo una falsa llamada a la policía, fingiendo ser una mujer que fue estafada por el hijo de Charo. No pasó mucho tiempo para que las autoridades lleguen al taller mecánico para arrestarlo. Lo que no imaginaron los agentes es que el hermano de Jimmy se entregue fácilmente y les peda que lo lleven directamente a 'Piedras Flacas'.