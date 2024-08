¿Joel admitirá sus sentimientos por Romina? (AVANCE)

Joel (Erick Elera) se desahogará con Gaspar sobre lo que piensa de Romina (Andrea Luna) y, a pesar de que la tildó de atorrante y pesada, el prometido de Teresa señaló que se muere por su colega. "A mí no me gusta Romina, ya te he dicho, qué te pasa", exclamará el hijo de Charito, quien se quedará pensando en su compañera.