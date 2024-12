Jimmy robó efusivo beso a Lola al aceptar ser su enamorado

"Te quiero y quiero estar contigo. No, no te asustes, sonso. Es la tercera vez que te digo esto y no sé cuándo me vas a responder", comenzó diciendo la hija del profesor y a lo que el hermano de Joel intentó decirle que no quiere lastimar sus sentimientos; sin embargo, ella lo interrumpió para recalcarle que desea convertirse en el verdadero amor de su vida.