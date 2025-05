Jimmy pondrá trampa a Kimberly para desenmascararla (AVANCE)

Jimmy estaba decidido a contarle a Alessia que Kimberly lo besó; sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando su pareja comenzó a hablar bien de la modelo, pese a todas las veces que ha intentado separarlos. "Me comporté como una idiota, no debí dudar tanto de ella. Al principio yo tenía un montón de razones para desconfiar, pero, de verdad, me he dado cuenta de que ha cambiado", dijo.