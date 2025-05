Jimmy (Jorge Guerra) se dio cuenta de que Cristóbal (Franco Pennano) estaba en la ventana de su casa y no dudó en gritarle por humillar y hacer llorar a Alessia (Karime Scander). Lo que no imaginó la joven chef es que su pareja iría hasta la casa de su hermano y le lanzaría fuerte puñetazo. "No te mereces ninguna lágrima de tu hermana, infeliz", exclamó el hijo de Charo.