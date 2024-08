“Jimmy está desesperado”: Alessia celebró su plan con July

Pero no dudó en confirmar que si en este momento se siente así se debe a que Jimmy la despreció en más de una ocasión: “(Ah ya, entonces la están pasando bien, tienes candidatos ¿verdad?) Ay amiga, quedé tan bajoneada después de cómo me trató Jimmy, que de verdad estoy feliz de que me traten como la reina que soy, debí venir hace tiempo”.