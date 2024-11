Jimmy emocionó a Lola al aceptarla como enamorada: "Que fluya"

"Es verdad que no debí ir a buscar a tu ex, pero si estás saliendo con otro, no tiene derecho a mirarnos así. Te confunde, te da esperanzas y no me parece que deba jugar así contigo. Simplemente, fui a decirle que no me mira así, pero de la nada se puso altanera, sobrada y es una creída, se cree superior a todos", agregó Lola sobre su encuentro con Alessia (Karime Scander).