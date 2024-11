Jimmy destruirá a Alessia al presentar a Lola como novia (AVANCE)

Alessia no se quedó callada cuando Lola la buscó en el restaurante para reclamarle por verla con desprecio cuando estaba con Jimmy. "Había rabia y desprecio en tu mirada. Nunca nadie me había visto así", dijo la bailarina y a lo que la joven chef la minimizó. "No te conozco. ¿Te crees bien importante? Tú no eres nadie para mí", sentenció.