Jimmy decidió renunciar a Alessia: "Somos muy distintos"

Sin embargo, Jimmy no dio su brazo a torcer y le explicó el porqué dejará de lado su plan para reconquistarla. "Hice de todo, fingí ser otra persona, permití que me humillaran mil veces, aguante de todo hasta su desprecio. Y de todo esto aprendí que hay cosas que no se pueden forzar. Me he dado cuenta de que Alessia y yo somos muy distintos y eso no va a cambiar", señaló.