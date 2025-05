Francesca (Yvonne Frayssinet) no dudó en buscar a Leonardo (Marco Zunino) en su casa para preguntarle por la misteriosa niña que ha visto llorando frente a la tumba de Claudia Llanos (Ursula Boza). Si bien, el popular 'Cosito' le aseguró que no sabía de qué estaba hablando, la empresaria no se quedó tranquila y cuando estaba afuera en su auto, la pequeña pasó por su lado.