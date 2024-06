Los Gonzáles explotaron contra Teresa: "No sabes lavar ni cocinar"

"Familia, Teresa ha malogrado toda nuestra ropa y está toda rosada. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto (...) No sabes lavar, no sabes cocinar y encima nos tratas mal", exclamó Lara, recibiendo el apoyo de Pepe (David Almandoz). "Teresa, con todo respeto tu labor como ama de casa, deja mucho de qué desear. No puedes seguir haciéndote cargo de la casa", agregó.