"Eso lo leíste en el anuncio, no seas viva", interrumpió Teresa (Magdyel Ugaz) con respecto a la publicación que puso Tito en sus redes sociales sobre la fiesta del año 2000. "Para afirmar una cosa así hay que tener pruebas irrefutables", añadió don Gilberto (Gustavo Bueno). "Además, la verdad de los hechos, yo también estaba en ese campamento y no me acuerdo de ti", agregó Pepe.