Gaspar expuso sus celos contra 'Macario' por Joel

"¿Tú crees que después de lo que me has hecho voy a seguir trabajando contigo? Casi me matas, Joel. Casi me muero metido en ese traje (fue una cosita de nada, solo te has deshidratado) he tenido que soportar más de 40 grados de calor metido dentro de esa cosa. A ti no te importa nada, solo te importas tú", exclamó el mecánico, quien no aceptó las disculpas del hermano de Jimmy.