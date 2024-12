Franco Pennano sobre rechazo de July a Cristóbal: "Se lo merecía"

Cuando Cristóbal gritó su amor por July en su graduación, todos pensaron que iban a darse una nueva oportunidad. Sin embargo, la sobrina de Charo le dejó en claro que ya no lo ama como antes. "Cristóbal, tú no sabes lo que es amar (...) Te deseo lo mejor de la vida, pero el amor que sentía por ti ya no existe", dijo la enfermera envuelta en lágrimas y dejando al fotógrafo devastado.