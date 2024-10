Franco Pennano pidió disculpas a Crisly: "Ojalá Tontóbal cambie".

"Como Guadalupe no me gustaría que regrese con él. Ya muy mentiroso o sea hace llorar a July muchas veces. No está bien porque así las relaciones se vuelven tóxicas y no hay confianza", expresó Guadalupe. "Siento que July merece alguien mejor", comentó frente a Franco, quien se cruzó en la nota para la web de América Televisión al unirse al pedido de Farfán.