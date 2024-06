Francesca se burló de Alessia por su nuevo puesto en la corporación

Francesca (Yvonne Frayssinet) se dio cuenta de que Alessia (Karime Scander) estaba un poco perdida en su trabajo como asistente administrativo en la corporación y no pudo evitar burlarse. "No sabes por donde empezar, verdad. Este no es tu lugar y tú lo sabes", exclamó la Noni, dejando a la rubia devastada.