Francesca decidió que comprará a los Gonzáles para que la ayuden a mentirle a Angelita por Claudia Llanos.
Francesca (Yvonne Frayssinet) decidió que va tomar cartas en el asunto ahora que ha despertado la curiosidad de Angelita (Macarena Argote) por conocer quién era realmente Claudia Llanos (Úrsula Boza), por lo que pidió a los Gonzáles una reunión con suma urgencia para hacerle un gran pedido.
La popular 'madame' solicitó a cada integrante que le diga solo cosas bonitas a la pequeña sobre su madre y que dejen de lado los múltiples crímenes; sin embargo, la peculiar familia se negó pues aseguraron que tienen principios y que no está para nada bien ocultarle la verdad.
Ante la negativa de los Gonzáles, Fran tomó la radical decisión de pagarle mil soles a cada uno para que solo tenga bonitas palabras y ellos rápidamente cambiaron su 'moral' por la plata y aseguraron que todo serían 'dulce' sobre la popular 'mirada de tiburón'.
Angelita se había dado cuenta que muchas personas conocían a su madre, y Koky (Paul Vega) tuvo que responder evadiendo todo vínculo con la popular 'mirada de tiburón'.
"(Que no sé, parece que ahora todo el mundo la conoce por aquí) Bueno, no, en verdad. Así de pasada nomás, de... De nombre, pero no...", dijo y se retiró rápidamente muy nervioso.
La web de América Televisión conversó con Macarena Argote, la actriz que da vida a Angelita, la hija de Claudia Llanos para contar detalles sobre su personaje y la posibilidad que la pequeña busque algún tipo de venganza por la muerte de su mamá, como se viene especulando en redes sociales.
"Mi personaje no es tan bueno como digamos, tengo más vibra como de Claudia. Sé que mi personaje no es la más buena de la novela porque mis intenciones de malvada o querer vengar a mi mamá siguen estando ahí y puede que traiga uno que otro problema. No creo que sea un personaje tan malo del todo y podemos ir trabajando por qué lado va mi personaje si por el lado bueno o de vengar a mi mamá", manifestó la pequeña.
También se conversó con la hija de 'la mirada de tiburón' sobre la verdadera historia sobre su origen y lo muchos seguidores se preguntan: ¿quién es el padre de la niña? La joven actriz reveló que espera que aparezca su papá en la serie para desencadenar una espectacular escena y aclaró que hasta el momento, no sabe nada sobre su padre en la ficción.
Leonardo (Marco Zunino) llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.
Poco después, Angelita se reunió con Oto para contarle que su tió le reveló el secreto de la carta de su mamá. El hijo de Gladys (Kukuli Morante) quedó en shock al saber lo que contenía. "¿Solo eso? Tanta carta para que diga 'Feliz Navidad hijita'", exclamó, para luego insinuar que podía estar equivocado. "Imposible", agregó ella.