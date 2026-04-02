A Francesca (Yvonne Frayssinet) las cosas se le están saliendo de las manos, por lo que tomará la decisión de visitar a los Gonzáles para que la ayuden a engañar a Angelita (Macarena Argote) y que hablen maravillas de la malvada Claudia Llanos (Úrsula Boza).
Al darse cuenta que los integrantes de la familia estaba poniendo por delante sus principios, decidió ofrecerles una fuerte cantidad de dinero a cada uno para que sean parte de esta tremenda farsa: "Le voy a pagar mil soles a cada uno si mantienen la boca cerrada".
Sin embargo, todo no podría salir tan bien pues Oto (Sebastián Barreto) decidirá consultarle a su papá Miguel Ignacio (Sergio Galliani) sobre la popular 'mirada de tiburón' y todo se saldrá de control pues el empresario no tendrá piedad de contar todo lo peor sobre la peor enemiga de 'madame'.
Angelita se había dado cuenta que muchas personas conocían a su madre, y Koky (Paul Vega) tuvo que responder evadiendo todo vínculo con la popular 'mirada de tiburón'.
"(Que no sé, parece que ahora todo el mundo la conoce por aquí) Bueno, no, en verdad. Así de pasada nomás, de... De nombre, pero no...", dijo y se retiró rápidamente muy nervioso.
La web de América Televisión conversó con Macarena Argote, la actriz que da vida a Angelita, la hija de Claudia Llanos para contar detalles sobre su personaje y la posibilidad que la pequeña busque algún tipo de venganza por la muerte de su mamá, como se viene especulando en redes sociales.
"Mi personaje no es tan bueno como digamos, tengo más vibra como de Claudia. Sé que mi personaje no es la más buena de la novela porque mis intenciones de malvada o querer vengar a mi mamá siguen estando ahí y puede que traiga uno que otro problema. No creo que sea un personaje tan malo del todo y podemos ir trabajando por qué lado va mi personaje si por el lado bueno o de vengar a mi mamá", manifestó la pequeña.
También se conversó con la hija de 'la mirada de tiburón' sobre la verdadera historia sobre su origen y lo muchos seguidores se preguntan: ¿quién es el padre de la niña? La joven actriz reveló que espera que aparezca su papá en la serie para desencadenar una espectacular escena y aclaró que hasta el momento, no sabe nada sobre su padre en la ficción.
Leonardo (Marco Zunino) llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.
Poco después, Angelita se reunió con Oto para contarle que su tió le reveló el secreto de la carta de su mamá. El hijo de Gladys (Kukuli Morante) quedó en shock al saber lo que contenía. "¿Solo eso? Tanta carta para que diga 'Feliz Navidad hijita'", exclamó, para luego insinuar que podía estar equivocado. "Imposible", agregó ella.