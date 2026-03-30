Francesca entrará en pánico por desaparición de Angelita (AVANCE)

Francesca (Yvonne Frayssinet) no imaginará que un divertido día con Angelita (Macarena Argote) terminará de lo peor. La popular 'Noni' entrará en desesperación al notar que la sobrina de Leonardo no está en ningún lado. Incluso, la empresaria ingresará a los juegos a buscar a la adolescente.
Angelita está más que desesperada buscando la nota que le dejó Claudia Llanos (Ursula Boza), su mamá, que estaba dentro de la misteriosa caja de regalo. "Yo te juro que yo la dejé aquí. Ay, por qué no está (Es que tú tienes un sentido del orden muy particular) Koky, no estoy para tus chistecitos (Ay, perdón ¡Qué carácter!)", conversó con Koky (Paul Vega)
Al escuchar ese comentario, la niña preguntó al mayordomo de Francesca. "Mi tío dice que me parezco a mi mamá ¿Tú la conociste? (¿Ah?)".Koky tuvo que responder evadiendo todo vínculo con la popular 'mirada de tiburón'. "(Que no sé, parece que ahora todo el mundo la conoce por aquí) Bueno, no, en verdad. Así de pasada nomás, de... De nombre, pero no...", dijo.
La web de América Televisión conversó con Macarena Argote, la actriz que da vida a Angelita, la hija de Claudia Llanos para contar detalles sobre su personaje y la posibilidad que la pequeña busque algún tipo de venganza por la muerte de su mamá, como se especula en las redes sociales.
"Mi personaje no es tan bueno como digamos, tengo más vibra como de Claudia. Sé que mi personaje no es la más buena de la novela porque mis intenciones de malvada o querer vengar a mi mamá siguen estando ahí y puede que traiga uno que otro problema. No creo que sea un personaje tan malo del todo y podemos ir trabajando por qué lado va mi personaje si por el lado bueno o de vengar a mi mamá", manifestó la carismática actriz.