Francesca encaró a Miguel Ignacio por Isabella: "La utilizaste"

Tras verlo con desprecio, ‘Nachito’ le preguntó a Francesca de dónde surgía tanto odio hacia él: “¿Por qué me das odias tanto? (¿Odiarte? No te des tanta importancia ¿Quieres?) Es por mi origen humilde ¿No? (Me da exactamente igual de dónde hayas salido. No quiero en mi corporación a una alimaña como tú”.