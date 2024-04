Francesca cambió de nombre y acento para no ser reconocida en policlínico

Cuando todo estuvo a punto de acabar, llegó la jefa de July y Francesca Maldini no tuvo otra idea que cambiarse de nombre y fingir otro acento para no ser descubierta. "Francisca Maldonado, mucho gusto (Me pareció escuchar Francesca Maldini) No que va, esa señora debe estar en una clínica de lujo", expresó, recibiendo el respaldo de la sobrina de Charo. "Gracias por no delatarme, últimamente estoy expuesta mucho a los medios", agregó.