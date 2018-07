Emilia mostró su lado más monstruoso frente a Nicolás

En el capítulo final de Al fondo hay sitio, Milagros (Cindy Díaz) desenmascaró a Emilia (Carolina Cano) frente a todos los Maldini, luego de llevar al testigo que vio morir a su madre.

[AFHS: Grace y Nicolás se reconciliaron en el gran final]

Milagros acusó a Emilia por la muerte de su madre y le exigió que diga de una vez la verdad. La esposa de Nicolás quiso desentenderse del tema, pero el comisario que acompañó a la hija de doña Violeta le dijo que tenía que acompañarla para que brinde su manifestación.

[AFHS: Emilia acabó en la cárcel por matar a la mamá de Milagros]

En el camino, Nicolás le exigió a Emilia que le dé una explicación. La espigada rubia se cansó de mentir y terminó por admitir su crimen.

"Fue un accidente, te juro que no la vi. Esa vieja estúpida se me cruzó en el camino y qué querías que haga que baje a ayudarla, por qué, si fue su culpa. No tengo por qué hacerme responsable por una mujer que no sabe cruzar la pista. No iré a la cárcel por una mujer insignificante", fueron las duras palabras de Emilia que terminaron por aterrar a Nicolás (Andrés Wiese).

[AFHS: Casa de los Gonzales fue destruida por orden de Miguel Ignacio]

Emilia terminó en la cárcel, y lo peor es que tuvo que soportar la visita del alma de doña Violeta.

No te pierdas el capítulo completo de Al fondo hay sitio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!