Koky llegó a la bodeguita de Don Gil y le entregó una misteriosa cajita. El padre de Teresa no dudó en abrirla y no pudo contener las lágrimas al ver el contenido. Asimismo, estuvo a punto de sufrir un infarto, pues se cogió el corazón con la mano, mientras apreciaba lo que le entregó el ex de Charo.