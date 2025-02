Diego estallará contra July por no atender a Cristóbal (AVANCE)

El joven fotógrafo decidió buscar a July para arreglar las cosas luego de arruinar su cita romántica con Salvador. "Lo entiendo fui un completo imbécil. Lo siento, no debí aparecerme en tu cita, fui un tonto. Tampoco debí decir que se estaba aprovechando de ti, pero July, de lo que más me arrepiento es de haber arruinado lo nuestro, de haberte perdido, no sabes como me odio por eso", expresó Cris.