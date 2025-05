Diego enloquecerá al conocer a Lucero (AVANCE)

Cristóbal le dejó en claro a July (Guadalupe Farfán) que su acercamiento a Lucero no tiene nada que ver con su venganza. "Yo pasé la página y me enamoré de una chica buena. July, el universo no gira al rededor tuyo. Tú no sabes lo que yo siento por Lucero. Ella llegó a mi vida en un momento muy importante, me ayudó a salir de una tristeza en la que vivía", dijo el fotógrafo.