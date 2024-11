Diego destruyó la casa de los Gonzáles por "embrujar" a Francesca

Francesca visitó a Joel en su taller con la excusa de que arregle su carro y en medio de la revisión técnica, ella le sugirió que se quite el mameluco para que no sude tanto. Si bien, el hijo de Charo negó porque no se había puesto desodorante, al final destapó sus brazos. La empresaria quedó impactada con el escultural cuerpo de Joel "guapo" (Rafael Cardozo).