Diego botó a los Gonzáles del entierro de Alessia.

"¿Cómo se atreven a venir aquí? ¿Y el asesino no se atrevió a venir? Retírense por favor, retírense", gritó el chef a la mamá de Joel, quien defendió a su hija al pedirle que no lo llamé así. En ese momento, July y Cris solo pudieron mirarse, pero evitaron cualquier contacto físico para no incomodar a ambas familias.